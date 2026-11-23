El periodista mexicano Humberto Padgett dejó un último video de despedida realizado con apoyo de inteligencia artificial (IA), en el que anunció su propia muerte y compartió un mensaje de agradecimiento y disculpa para sus seres queridos.

El material fue compartido por Ciro Gómez Leyva, quien se despidió del reportero durante su programa en Radio Fórmula y reconoció su trayectoria profesional, así como el trabajo periodístico que realizó durante años.

Humberto Padgett, quien colaboró como reportero en el programa matutino de Ciro Gómez Leyva, abordó durante su carrera temas relacionados con el narcotráfico, salud, violencia y la inseguridad en México.

El periodista murió el pasado 22 de noviembre de 2026, a los 50 años, tras enfrentar un cáncer de lengua que posteriormente se extendió a otros órganos.

Así fue el video de despedida de Humberto Padgett hecho con inteligencia artificial

Fiel a su estilo, Humberto Padgett quiso ser quien diera la noticia de su propia muerte. Para ello, produjo un video con apoyo de inteligencia artificial, en el que narró cómo el cáncer avanzó y terminó con su vida.

En el mensaje, dirigido a sus seres queridos y a quienes lo acompañaron durante su trayectoria, el periodista expresó:

“Querida bandita, preciosa Mariel, así sea en esta forma no quise dejar de ser yo, quien diera la noticia, la bestia del cáncer me venció, tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hacia el hígado. Antes destruyó mi boca y el cuello, arrancándome la voz, llevándose mi vida en una tarde de noviembre. Y así sea de esta manera, insuficiente e inconveniente, ofrezco perdón por todas las faltas que no reparé a quien ofendí, y doy gracias a quienes casi siempre por mera circunstancia me mostraron el mundo y se volvieron mis maestros, muchas gracias. Vamos de viaje bandita, a nadar y a volar entre las existencias, que esta estuvo muy chingona”. Humberto Padgett, periodista mexicano

En su despedida, Humberto Padgett también pidió disculpas a las personas a quienes pudo haber ofendido y agradeció a quienes fueron sus maestros a lo largo de su vida.

Ciro Gómez Leyva se despide de Humberto Padgett y reconoce su trabajo periodístico

Durante la emisión de este lunes 23 de noviembre de su programa en Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva dedicó un espacio para despedirse de Humberto Padgett, a quien recordó con cariño y reconoció como uno de los grandes cronistas de su generación.

El conductor también destacó la pasión con la que el reportero trabajó en su programa y aseguró que quedó en deuda con él por sus aportaciones periodísticas.

“Tenía 50 años, el querido Humberto Padgett, después de dar una dura y muy entusiasta batalla contra un cáncer de lengua, muy entusiasta (...) Gran, gran reportero, uno de los mejores cronistas de esta generación de periodistas mexicanos que yo conocí y bueno periodista hasta el último día (...) Él produjo este video para dar la noticia de su propia muerte” Ciro Gómez Leyva, periodista

Asimismo, Gómez Leyva le dedicó unas últimas palabras de despedida:

“Descansa en paz querido Humberto, dónde estés, ojalá ya estés haciendo lo que te guste y con tu lengua otra vez, bien, bien suelta. Te queremos, yo te quiero mucho y te marchaste y yo quedo en una enorme deuda contigo por la pasión con la que trabajaste en este programa, por lo mucho que le diste a este programa, mucho, mucho, tus coberturas forman parte de lo mejor de nuestro archivo”

Cabe recordar que Humberto Padgett también desarrolló una trayectoria como escritor y publicó diversos libros en los que documentó problemáticas como el narcotráfico, la violencia, los feminicidios, el secuestro y la corrupción en México.

Entre sus principales obras se encuentran: