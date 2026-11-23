El Barcelona recibió malas noticias de cara a su próximo compromiso en la Champions League, pues Lamine Yamal no estará disponible para enfrentar al Sabah FC este miércoles 25 de noviembre, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga, debido a unas molestias en el tobillo derecho.

El conjunto azulgrana confirmó que el delantero español no viajará a Azerbaiyán para disputar el encuentro, por lo que Hansi Flick tendrá que buscar alternativas para cubrir la ausencia de una de sus principales figuras.

De acuerdo con la información del club, el problema físico de Lamine Yamal es leve, sin embargo, el cuerpo técnico y los servicios médicos decidieron no arriesgarlo, especialmente por el largo desplazamiento que implica el compromiso europeo.

Barcelona tendrá más bajas para su partido de la Champions League

El futbolista de 18 años, Lamine Yamal, no será el único ausente en la convocatoria para visitar al Sabah FC. Rodri, Xavi Espart y Andreas Christensen tampoco estarán disponibles debido a diferentes problemas físicos.

Estas ausencias obligarán a Hansi Flick a modificar sus planes para un partido importante en las aspiraciones del equipo catalán dentro de la competición europea.

Lamine Yamal no jugará ante Sabah: Barcelona confirma su baja para la Champions por lesión. (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

Aunque la ausencia de Lamine Yamal representa una pérdida considerable por su capacidad para generar desequilibrio, el Barcelona confía en contar con otras alternativas ofensivas para buscar los tres puntos.

¿Cuándo regresará Lamine Yamal con el Barcelona?

Pese a la preocupación inicial, el panorama alrededor del atacante español, Lamine Yamal, no parece complicado y el jugador regresaría en pocos días.

La intención del club es que pueda recuperarse durante los próximos días y estar disponible para el siguiente compromiso de LaLiga, cuando el Barcelona visite al Deportivo de La Coruña.