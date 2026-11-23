El periodista deportivo Francisco Javier González anunció su salida de W Radio y del programa Así las cosas, donde permaneció durante 22 años, con un mensaje de despedida difundido en redes sociales.

El comunicador recordó distintos momentos de su trayectoria, los programas que formaron parte de su carrera y a colegas con quienes compartió espacios informativos, además de agradecer las experiencias vividas.

La despedida también incluyó una reflexión sobre los cambios dentro de la emisora y la presencia de nuevas generaciones, ante los que consideró oportuno cerrar este ciclo.

¿Qué dijo Francisco Javier González sobre su salida de W Radio?

“Ha llegado la hora de decir adiós”, expresó González, quien señaló que las despedidas no son sencillas porque implican alejarse de personas y lugares queridos.

El comunicador recordó que W Radio fue su casa durante 22 años y confirmó que también se despide del programa matutino Así las cosas.

Durante su mensaje mencionó a Carmen Aristegui, Javier Solórzano, Carlos Puig, Héctor Jiménez Landín, Sopitas, Martín Hernández y Carla Iberia Sánchez, con quienes coincidió en distintos espacios.

Francisco Javier González (Instagram | Francisco Javier González (@fjg_td))

Asimismo, reconoció a Gabriela Warkentin por su trabajo al frente de Así las cosas, primero junto a Javier Risco y posteriormente en solitario.

González recordó especialmente la etapa de la pandemia, cuando junto a Warkentin impulsó la “rocola deportiva” y contenidos sobre disciplinas poco conocidas en distintas partes del mundo.

El periodista señaló que, al volver a la emisora, encontró pocos integrantes de la generación con la que había trabajado anteriormente, una diferencia que llamó su atención.

Ante ese panorama, consideró que es momento de dar paso a nuevas ideas y formatos, y concluyó su mensaje con recuerdos de una etapa que marcó su carrera.