México vs Jamaica se enfrentaron este martes 13 de octubre en en el Estadio Corregidora, en partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil.

México logró sacar la victoria ante Jamaica en el segundo partido amistoso que disputaron ambas selecciones.

¿Cómo quedó el partido México Femenil vs Jamaica?

México vs Jamaica terminó 3-1 a favor de las locales en el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil.

Marcador: México 3-1 Jamaica.

México Femenil vs Jamaica: Así fue el partido amistoso del Tri

México disputó el segundo de los dos partidos amistosos que disputaron en contra de la Selección de Jamaica.

Así fueron los goles del partido México vs Jamaica: