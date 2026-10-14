México vs Jamaica se enfrentaron este martes 13 de octubre en en el Estadio Corregidora, en partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil.
México logró sacar la victoria ante Jamaica en el segundo partido amistoso que disputaron ambas selecciones.
¿Cómo quedó el partido México Femenil vs Jamaica?
México vs Jamaica terminó 3-1 a favor de las locales en el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil.
Marcador: México 3-1 Jamaica.
México Femenil vs Jamaica: Así fue el partido amistoso del Tri
México disputó el segundo de los dos partidos amistosos que disputaron en contra de la Selección de Jamaica.
Así fueron los goles del partido México vs Jamaica:
- Minuto 5: Autogol de Spence (Jamaica)
- Minuto 32: Gol de Maricarmen Reyes (México)
- Minuto 60: Gol de Jacqueline Ovalle (México)
- Minuto 61: Gol de Kalyssa van Zanten (Jamaica)