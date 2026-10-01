La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la Selección de Portugal generó reacciones dentro y fuera del entorno del combinado nacional.

En medio de la incertidumbre sobre los motivos que llevaron a Cristiano Ronaldo a abandonar al equipo antes del partido contra Dinamarca por la UEFA Nations League, su hermana, Elma Aveiro, publicó un contundente mensaje en redes sociales.

Hermana de Cristiano Ronaldo defendió su salida de Portugal

Elma Aveiro salió en defensa de su hermano y consideró que el capitán de Portugal merecía mayor reconocimiento por todo lo que ha representado para el futbol de su país.

“CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”. Cristiano Ronaldo, delantero portugués.

La hermana del futbolista también lanzó una dura crítica hacia parte de la sociedad portuguesa, al considerar que no se ha valorado suficientemente la figura de Cristiano Ronaldo y su impacto en la selección.

“En cuanto al pueblo portugués, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7”, agregó.

Mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo. (captura)

¿Por qué Cristiano Ronaldo salió de la concentración de Portugal?

El episodio ocurre después de que Cristiano Ronaldo permaneciera en el banquillo durante la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega, situación que alimentó especulaciones alrededor de su relación con el cuerpo técnico.

El entrenador Jorge Jesus, sin embargo, había descartado públicamente la existencia de un conflicto con el delantero y explicó que su decisión de dejarlo como suplente obedecía exclusivamente a cuestiones técnicas.