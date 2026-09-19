Jorge Fernando Pinheiro de Jesus es un exfutbolista y entrenador portugués que dirige a la selección de Portugal desde julio de 2026. El técnico asumió el cargo tras la salida de Roberto Martínez y firmó un contrato hasta 2030, en lo que representa su primera experiencia al frente de una selección nacional.

¿Quién es Jorge Jesus?

El entrenador portugués, Jorge Jesus nació en Amadora, Portugal, y comenzó su trayectoria deportiva como futbolista. Se desempeñó como mediocampista y pasó por clubes como Sporting de Lisboa, Belenenses, Vitória de Setúbal y Estrela da Amadora, entre otros.

Después de retirarse como jugador en 1989, inició su carrera como entrenador en 1990 con el Amora FC. Durante sus primeros años dirigió diferentes equipos del fútbol portugués hasta consolidarse en la Primera División.

Su trayectoria como entrenador incluye pasos por Benfica, Sporting de Lisboa, Braga, Flamengo, Al Hilal, Fenerbahçe y Al Nassr, además de otros clubes portugueses.

El portugués llegó a la selección nacional en julio de 2026, después de que la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) confirmara su contratación el 10 de julio. Su vínculo contempla el proceso rumbo al Mundial de 2030, que Portugal organizará junto con España y Marruecos.

¿Qué edad tiene Jorge Jesus?

El entrenador portugués, Jorge Jesus nació el 24 de julio de 1954 en Amadora, Portugal. Tiene 72 años.

¿Jorge Jesus tiene hijos?

Jorge Jesus tiene tres hijos: Jorge Gonçalo, Tânia y Mauro.

Los dos primeros son hijos de un matrimonio anterior, mientras que Mauro es hijo de su actual esposa, Ivone de Jesus. Los tres han acompañado públicamente al entrenador en distintos momentos de su carrera.

¿Qué estudios tiene Jorge Jesus?

la formación académica de Jorge Jesus está principalmente relacionada con su preparación profesional como entrenador, realizó las distintas etapas de formación y licencias de entrenador de la UEFA, un proceso que le permitió desarrollar su carrera en el fútbol profesional europeo. Fuentes especializadas señalan que completó los cursos correspondientes para ejercer como entrenador profesional.

¿En qué ha trabajado Jorge Jesus?

La carrera de Jorge Jesus comenzó como futbolista profesional. Entre 1973 y 1989 jugó para distintos equipos de Portugal, incluyendo Sporting CP, Belenenses, Vitória de Setúbal y Estrela da Amadora.

En 1990 inició su carrera como entrenador con Amora. Posteriormente dirigió a clubes como Felgueiras, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses y Braga.

Uno de los periodos más importantes de su carrera llegó con Benfica, equipo que dirigió entre 2009 y 2015. Con el club conquistó múltiples títulos nacionales y alcanzó dos finales de la Europa League.

En 2019 llegó al Flamengo, donde consiguió la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño en su primera temporada. Con la conquista de la Libertadores se convirtió en el primer entrenador portugués en ganar el torneo.

Posteriormente tuvo una segunda etapa con Benfica y dirigió al Fenerbahçe, además de regresar al Al Hilal y asumir posteriormente el mando del Al Nassr en Arabia Saudita.

En julio de 2026, Jorge Jesus asumió como director técnico de la selección de Portugal, cargo que ocupa actualmente. Su primera convocatoria incluyó a figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rúben Dias para los partidos de la Liga de Naciones posteriores al Mundial de 2026.