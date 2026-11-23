Fiscalía General de la República procesa a Bojun He alias ‘El Chino’, vinculado a La Unión Tepito por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un juez de control vinculó a proceso a Bojun He por su presunta participación en delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos.
FGR vincula a proceso a Bojun He, relacionado con La Unión Tepito
La FGR presentó los datos de prueba contra Bojun He tras un cateo efectuado el pasado 4 de noviembre en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Durante el cateo se hallaron 43 millones de pesos en efectivo, así como relojes de alta gama, dispositivos electrónicos, cartuchos útiles y documentos.
Un juez determinó dictar prisión preventiva a Bojun He, por lo que permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
También se dictaron cuatro meses para finalizar la investigación complementaria contra Bojun He, quien ya contaba con antecedentes penales en China por los delitos de falsificación y lavado de dinero.
Bojun He se naturalizó mexicano en 2025 y el Gabinete de Seguridad lo señaló como presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada a la Unión Tepito.
El detenido lavaba dinero para la Unión Tepito y autoridades federales lo identifican como uno de los principales operadores financieros de esta organización delictiva, con actividades en la CDMX, Tijuana y Cancún.
Detuvieron a Bojun He por una denuncia anónima
La FGR inició una investigación en contra de Bojun He tras una denuncia anónima y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada inició labores de vigilancia, lo cual permitió identificar el inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Autoridades solicitaron a un juez de control una orden de cateo y el operativo se realizó el pasado 4 de noviembre.
Tras la detención de Bojun He, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la FGR y el 22 de noviembre se realizó la audiencia inicial, donde un juez determinó vincularlo a proceso.