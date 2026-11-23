Fiscalía General de la República procesa a Bojun He alias ‘El Chino’, vinculado a La Unión Tepito por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un juez de control vinculó a proceso a Bojun He por su presunta participación en delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos.

FGR vincula a proceso a Bojun He, relacionado con La Unión Tepito

La FGR presentó los datos de prueba contra Bojun He tras un cateo efectuado el pasado 4 de noviembre en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante el cateo se hallaron 43 millones de pesos en efectivo, así como relojes de alta gama, dispositivos electrónicos, cartuchos útiles y documentos.

Un juez determinó dictar prisión preventiva a Bojun He, por lo que permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Bonjun He, presunto operador de La Unión Tepito (X/@FGRMexico)

También se dictaron cuatro meses para finalizar la investigación complementaria contra Bojun He, quien ya contaba con antecedentes penales en China por los delitos de falsificación y lavado de dinero.

Bojun He se naturalizó mexicano en 2025 y el Gabinete de Seguridad lo señaló como presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada a la Unión Tepito.

El detenido lavaba dinero para la Unión Tepito y autoridades federales lo identifican como uno de los principales operadores financieros de esta organización delictiva, con actividades en la CDMX, Tijuana y Cancún.

Detuvieron a Bojun He por una denuncia anónima

La FGR inició una investigación en contra de Bojun He tras una denuncia anónima y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada inició labores de vigilancia, lo cual permitió identificar el inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Autoridades solicitaron a un juez de control una orden de cateo y el operativo se realizó el pasado 4 de noviembre.

Tras la detención de Bojun He, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la FGR y el 22 de noviembre se realizó la audiencia inicial, donde un juez determinó vincularlo a proceso.