Jorge Jesus, entrenador de Portugal, aceptó que cometió un error en la gestión con Cristiano Ronaldo, lo que provocó la tensión en el vestidor luso después de que el delantero se quedara en la banca ante Noruega.

Tras el paso de los días, la situación provocó que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de Portugal este miércoles 30 de septiembre de 2026.

Después de ser titular en la victoria ante Gales, CR7 no vio acción ante Noruega, ya que Jorge Jesus decidió dejarlo en la banca todo el partido.

Cristiano calentó en la banda durante el juego, pero después se retiró a los vestidores molesto cuando finalizó el partido.

Cristiano Ronaldo encabezaba a Portugal en la UEFA Nations League (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

Esto dijo Jorge Jesus sobre la salida de Cristiano Ronald de la selección de Portugal

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus provocó reuniones de emergencia con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), y el entrenador rompió el silencio en rueda de prensa.

Tras aceptar su error en el trato a la leyenda Cristiano Ronaldo, el entrenador Jorge Jesús afirmó que la decisión de no alinearlo era para manejar las cargas de trabajo de un futbolista de 41 años y evitar lesiones.

“Ningún jugador se alegra de calentar durante 20 o 30 minutos y no entrar. Menos aún Cris... lo mismo le pasaría a Pelé o a Maradona” Jorge Jesús, entrenador de Portugal

Pese a ello, Jorge Jesus advirtió que las decisiones deportivas corren exclusivamente por su cuenta y ninguna figura tendrá influencia por encima de sus determinaciones.

“Parece que se trata de un caso entre él y yo, pero no hay ningún caso en absoluto. En un club, el presidente toma las decisiones. Pero con la selección nacional, yo tomo las decisiones sobre todo con los jugadores”” Jorge Jesús, entrenador de Portugal

Cristiano Ronaldo promete dar su verdad tras dejar a la Selección de Portugal

En respuesta a la postura de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo dejó la concentración en Copenhague. mediante sus redes oficiales confirmó su marcha y prometió contar la verdad más adelante.

Portugal visita este viernes a Dinamarca en partido de la Nations League, torneo en el que suma seis puntos como líder del Grupo D.