Cristiano Ronaldo rompió el silencio para decir su verdad respecto al problema que tuvo con Jorge Jesus, entrenador de la Selección de Portugal, y que lo motivó a dejar la concentración lusitana.

Me presentó un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer partido y el último y que, por razones de gestión física, realizaría siempre entre tres y cuatro cambios por partido” Cristiano Ronaldo

El jugador estelar de Portugal acusó al director técnico de Portugal, Jorge Jesus de haber “incumplido su palabra”, tras quedarse sin jugar en el partido de la Nations League ante Noruega.

CR7 recordó que tras la elección de Jorge Jesus como entrenador de Portugal, se reunió con el y el seleccionador le dijo que contaba con él y que su presencia era fundamental para su proyecto.

(Cristiano Ronaldo)

Cristiano rechazó jugar el primer partido del torneo y quedarse en Portugal para después reincorporarse.

El hecho de no jugar los partidos en el extranjero no significaba que dejara de ser el capitán de nuestro equipo. Tener ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo” Cristiano Ronaldo

Los motivos de la ruptura entre Cristiano y Jorge Jesus

Según Cristiano Ronaldo, pactó con Jorge Jesus un plan para dosificar su esfuerzo físico, aunque se le avisó jugaría 30 minutos contra Noruega.

Sin embargo, el “7″ lusitano se quedó calentando en la banda desde el descanso, y ahí se mantuvo hasta el silbatazo final.

Molesto, el jugador tuvo una reunión con el estratega y se acordó que el técnico asumiría públicamente el error de ponerlo a calentar si no iba a usarlo.

El seleccionador comenzaría la conferencia de prensa hablando de este tema, buscando cerrar el asunto contando la verdad. Jorge Jesus no cumplió y mostró una actitud de superioridad.

Su actitud no tuvo nada que ver con la de nuestra reunión. Escuché expresiones y una agresividad que considero que no merecía; una actitud de aquí mando yo" Cristiano Ronaldo

Decidí abandonar la concentración sin esperar a que volviera a incumplir su palabra. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones entre las personas. Por mucho que duela, prefiero que me digan la verdad." Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo quiere seguir jugando con la Selección de Portugal (Armando Franca / AP Photo/Armando Franca)

El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo aclaró en su comunicado que no tiene planeado retirarse de la selección de Portugal, pese a los problemas actuales con el entrenador Jorge Jesus.

Pero trascendió que CR7 ha puesto una condición contundente e inamovible: no volverá a jugar con Portugal mientras Jorge Jesus siga en el cargo de seleccionador.