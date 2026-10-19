Cristiano Ronaldo recibió una sanción de 30 días de suspensión por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol tras abandonar la concentración de la selección de Portugal antes de concluir una convocatoria oficial.

Aunque el reglamento contemplaba un castigo más severo, las autoridades optaron por aplicar la sanción mínima luego de que el delantero asumiera su responsabilidad y ofreciera disculpas públicas.

La medida contra Cristiano Ronaldo abre interrogantes sobre su regreso al combinado nacional de cara a los próximos compromisos internacionales, mientras continúan las especulaciones en torno a su relación con Jorge Jesús y su cuerpo técnico.

Cristiano Ronaldo recibió una sanción moderada

El reglamento de la FPF contempla castigos de entre uno y seis meses por el tipo de infracción cometida por Cristiano Ronaldo, pero al delantero se le aplicó la sanción mínima.

La sanción moderada se habría dado porque el capitán admitió la acusación y se disculpó públicamente.

Cristiano Ronaldo dejó a Portugal en la Nations League (@Cristiano)

¿Cuándo podría jugar Cristiano Ronaldo con Portugal?

La suspensión de Cristiano Ronaldo comenzó a contar desde el 1 de octubre, fecha en la que dejó a Portugal.

CR7 ya cumplió 19 días de castigo y solo le restan 11 días de suspensión. Por lo tanto, el castigo finalizará antes de la ventana internacional de noviembre.

Sin embargo, el regreso de Cristiano para jugar los partidos de la UEFA Nations League contra Dinamarca y Gales no está confirmado.

La federación y el cuerpo técnico han dejado la puerta abierta para el regreso del capitán una vez que concluyan formalmente los días restantes de la sanción.