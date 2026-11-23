El asambleísta demócrata de Nueva York, Jordan Wright, dice ser un ser humano y no un reptiliano como mucha gente piensa tras la viralización de un video que puso en duda su naturaleza.

El político hizo la aclaración por medio del New York Post, medio al que aseguró desconocer lo que estaba pensando en el momento en que realizó un movimiento inusual con sus ojos.

“No tengo idea de qué estaba pasando en ese video. Realmente no estoy seguro” Jordan Wright

Subrayando que es un ser humano, aprovechó la atención para destacar, como parte de su gestión, una asignación presupuestaria de 4 millones de dólares para el centro de justicia ambiental de WE ACT en Harlem.

“Obviamente soy un ser humano, y mi humanidad se refleja en mis leyes como los 4 millones de dólares para el centro de justicia ambiental WE ACT en Harlem. No puedo hablar con ningún reptil o extraterrestre”, agregó. Jordan Wright

Jordan J.G. Wright niega ser un reptiliano (@jordanwright4harlem/Instagram)

Acá el video por el que creen que Jordan Wright es un reptiliano

En las últimas horas se ha viralizado un video grabado en el Ayuntamiento de Nueva York, que data del 20 de noviembre de 2026, día en que se planteaba el cierre de la prisión de Rikers Island.

Mientras el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exponía que Rikers será sustituida por cuatro centros más pequeños y modernos ubicados en Brooklyn, Bronx, Queens y Manhattan, el asambleísta Jordan Wright parecía estar presente pero mentalmente alejado.

Cámaras captaron cuando Wright, de 32 años, sonreía, aparentemente sin motivo alguno, para posteriormente entornar los ojos de tal manera que la acción generó locas teorías conspirativas, entre las que destaca, la posibilidad de ser un hombre reptiliano, es decir, un ser extraterrestre con apariencia humana infiltrado en el gobierno.

Al enterarse de los dichos, Jordan quiso dejar claro que es un mortal común y corriente.