La crisis entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus sumó un nuevo capítulo después de que el seleccionador de Portugal reaccionara públicamente a las acusaciones realizadas por el delantero sobre su salida de la concentración nacional.

Leí el comunicado. Y ahora, como hago todos los días, voy para la Federación a trabajar, pensar en el equipo y en la selección. No tengo nada más que decir. Buenos días" Jorge Jesus, entrenador de Portugal

Tras el comunicado difundido por Cristiano Ronaldo, en el que cuestionó el manejo de su participación durante la Nations League, el entrenador optó por evitar una confrontación mediática y respondió de forma escueta.

La tensión mantiene la incertidumbre sobre el futuro de CR7 en la selección y sobre la relación entre dos de las figuras más relevantes del futbol portugués.

La polémica entre el entrenador y CR7 sigue abierta (Eduardo Díaz)

La polémica entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en plena Nations League, tras acusar al entrenador Jorge Jesus de incumplir el acuerdo sobre su participación en el combinado luso.

CR7 lamentó en su comunicado que lo hayan dejando en la banca cuando el acuerdo era que jugaría al menos 30 minutos ante Noruega.

Al respecto, Jorge Jesus advirtió que en la Selección de Portugal manda él, lo que provocó que el Bicho abandonara la concentración del combinado.

El futuro de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo explicó que una vez cumplida cualquier sanción interna por abandonar la concentración de Portugal, estará disponible para ser convocado en el futuro si se encuentra en buen estado futbolístico.

Sin embargo, ha trascendido que el delantero no volverá a Portugal mientras Jorge Jesus sea el entrenador del representativo europeo.