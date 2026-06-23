Curazao vs Costa de Marfil se enfrentan en partido del Grupo E en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 25 de junio a las 14 horas.

Partido: Curazao vs Costa de Marfil

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lincoln Financial Field

Transmisión: ViX

Curazao vs Costa de Marfil: Día del partido del Grupo E del Mundial 2026

El jueves 25 de junio de 2026 será el partido Curazao vs Costa de Marfil del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo E.

Curazao vs Costa de Marfil: Hora para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026

Curazao vs Costa de Marfil iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Estados Unidos.

Curazao vs Costa de Marfil: Canal para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026

Curazao vs Costa de Marfil podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Curazao vs Costa de Marfil

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lincoln Financial Field

Transmisión: ViX

Curazao vs Costa de Marfil: Fecha, horario y canal para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026. (MEXSPORT / Richard Callis)

¿En qué grupo se encuentran Curazao y Costa de Marfil en el Mundial 2026?

Curazao y Costa de Marfil se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Curazao y Costa de Marfil comparten el Grupo E junto a Alemania y Ecuador, y tras la Jornada 1 los teutones y africanos sumaron 3 puntos por cero de las otras selecciones.