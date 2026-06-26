Paraguay vs Australia se enfrentaron en la Jornada 3 del Mundial 2026 con el objetivo de clasificarse en el Grupo D, pero fueron los europeos los que salieron victoriosos por un marcador de 0-0.

Marcador: Paraguay 0-0 Australia.

En el otro partido del Grupo D del Mundial 2026, Turquía se enfrentó a Estados Unidos, con los estadounidenses clasificando a la siguiente ronda como primeros lugares.

Paraguay vs Australia: así fue el partido del Grupo D del Mundial 2026

El partido Paraguay vs Australia fue disputado por dos selecciones que quieren avanzar en el Mundial 2026, aunque ambos mostraron iniciativa en el cotejo.

¿Cómo quedó el Grupo D del Mundial 2026?

Tras el partido Paraguay vs Australia, así quedó la clasificación del Grupo D del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo D:

Estados Unidos | 6 puntos Australia | 4 puntos Paraguay | 4 puntos Turquía | 3 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Paraguay y Australia en el Mundial 2026?

Australia clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo D del Mundial 2026.

En tanto, la Selección de Paraguay, amplió sus posibilidades de clasificar como uno de los mejores terceros lugares.

El siguiente partido para ambos países se conocerá en la medida que el resto de los grupos del Mundial 2026 se vayan definiendo.