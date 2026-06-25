La Selección Mexicana ya vislumbra su camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026, donde todo apunta a que Ecuador podría convertirse en su rival en los dieciseisavos de final.

Con México asegurando el liderato de su grupo y Ecuador perfilándose como uno de los mejores terceros tras vencer a Alemania, las proyecciones matemáticas le dan más del 70% de probabilidad a este cruce.

De confirmarse, México contra Ecuador sería un duelo atractivo por la rivalidad regional y la presencia de futbolistas ecuatorianos con pasado en la Liga MX.

México enfrentará a un tercer lugar tras quedar líder

México aseguró el liderato de su grupo tras una destacada actuación, mientras que Ecuador mantiene opciones importantes de avanzar como uno de los mejores terceros de su sector tras ganarle a Alemania.

La combinación de resultados y posiciones en la tabla coloca a Ecuador como el rival más probable para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

De confirmarse el enfrentamiento, sería un duelo con un atractivo especial debido a la rivalidad regional y al conocimiento que existe entre ambas selecciones.

Además, varios futbolistas ecuatorianos militan o han militado en la Liga MX, lo que añade un ingrediente extra al posible choque.

México podría enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026. (Juan Carlos Ocampo)

¿Quién más podría ser el rival de México en la siguiente fase?

Otra de las selecciones que podrían enfrentar a México sería un europeo que quedó en tercer lugar de su grupo.

Se trata de Escocia, quien también se perfila como uno de los rivales en los dieciseisavos de final.