Japón vs Suecia se enfrentaron en la Jornada 3 del Mundial 2026 con el objetivo de clasificarse en el Grupo F del Mundial 2026, pero fueron los europeos los que salieron victoriosos por un marcador de 1-1.

Marcador: Japón 1-1 Suecia.

En el otro partido del Grupo F del Mundial 2026, Túnez enfrentó a Países Bajos, con los europeos clasificando a la siguiente ronda como primeros lugares.

Japón vs Suecia: así fue el partido del Grupo F del Mundial 2026

El partido Japón vs Suecia fue disputado por dos selecciones que quieren avanzar en el Mundial 2026, aunque ambos mostraron iniciativa en el cotejo.

Así fueron los goles del partido Japón vs Suecia:

Minuto 56: Gol de Maeda (Japón)

Minuto 62: Gol de Anthony Elanga (Suecia)

¿Cómo quedó el Grupo F del Mundial 2026?

Tras el partido Japón vs Suecia, así quedó la clasificación del Grupo F del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo F:

Países Bajos | 7 puntos Japón | 5 puntos Suecia | 4 puntos Túnez | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Japón y Suecia en el Mundial 2026?

Japón clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo F del Mundial 2026.

En tanto, la Selección de Suecia, amplió sus posibilidades de clasificar como uno de los mejores terceros lugares.

El siguiente partido para ambos países se conocerá en la medida que el resto de los grupos del Mundial 2026 se vayan definiendo.