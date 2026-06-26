Túnez vs Países Bajos se enfrentaron en la Jornada 3 del Mundial 2026 con el objetivo de clasificarse en el Grupo F del Mundial 2026, pero fueron los europeos los que salieron victoriosos por un marcador de 3-1.

Marcador: Túnez 1-3 Países Bajos.

En el otro partido del Grupo F del Mundial 2026, Japón enfrentó a Suecia, con los nipones clasificando a la siguiente ronda como segundos lugares.

Túnez vs Países Bajos: así fue el partido del Grupo F del Mundial 2026

El partido Túnez vs Países Bajos fue disputado por dos selecciones que quieren avanzar en el Mundial 2026, aunque ambos mostraron iniciativa en el cotejo.

Así fueron los goles del partido Túnez vs Países Bajos:

Minuto 3: Autogol de Ellyes Skhiri (Túnez)

Minuto 7: Gol de Brian Brobbey (Países Bajos)

Minuto 54: Gol de Hazem Mastouri (Túnez)

Minuto 62: Gol de Jan Paul Van Hecke (Países Bajos)

¿Cómo quedó el Grupo F del Mundial 2026?

Tras el partido Túnez vs Países Bajos, así quedó la clasificación del Grupo F del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo F:

Países Bajos | 7 puntos Japón | 5 puntos Suecia | 4 puntos Túnez | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Túnez y Países Bajos en el Mundial 2026?

Países Bajos clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo F del Mundial 2026.

En tanto, la Selección de Túnez, quedó eliminada de la justa munidalista al quedar con cero puntos.

El siguiente partido para la Selección de Países Bajos se conocerá en la medida que el resto de los grupos del Mundial 2026 se vayan definiendo.