Paraguay vs Australia se enfrentan este jueves 25 de junio de 2026, en la Jornada 3 del Mundial 2026 con la clasificación en juego y la ausencia guaraní de Miguel Almirón.

El partido Paraguay vs Australia pondrá en juego el liderato del Grupo D del Mundial 2026 y la clasificación directa a los dieciseisavos de final.

El Estadio de la Bahía de San Francisco le dará la última oportunidad a Paraguay, que la deberá enfrentar sin el suspendido Miguel Almirón por la FIFA.

¿Qué necesita Paraguay para clasificar en el Mundial 2026?

Paraguay está obligado a ganar en la Jornada 3 ante Australia para seguir en la competencia del Mundial 2026.

Debido a la derrota ante Estados Unidos, Paraguay tiene una diferencia de goles de -2, ante el cero que presume Australia, que con un empate clasificaría como segundo lugar.

Si empata o pierde, Paraguay quedará en la tercera posición y tendrá que esperar al cierre de la fase de grupos para saber si avanza como uno de los ocho mejores terceros del torneo.

Miguel Almirón es suspendido un partido tras expulsión por cubrirse la boca. (Jeff Chiu / AP Photo/Jeff Chiu)

Miguel Almirón no jugará con Paraguay ante Australia

Paraguay que dirige Gustavo Alfaro llega al partido ante Australia tras derrotar 1-0 a Turquía con un jugador menos en el Mundial 2026.

La baja de Miguel Almirón, quien fue expulsado en la fecha anterior será cubierta por Mauricio, quien acompañará a Julio Enciso en la ofensiva.

¿Por qué no jugará Miguel Almirón con Paraguay?

Miguel Almirón recibió el martes una suspensión de un partido después de convertirse en el primer jugador del Mundial 2026 en salir expulsado por cubrirse la boca.

La FIFA confirmó que Almirón se perderá el último partido de la fase de grupos de Paraguay, que se mide a Australia el jueves. El organismo indicó que la decisión no estaba sujeta a apelación.