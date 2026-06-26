Turquía vs Estados Unidos se enfrentaron en la Jornada 3 del Mundial 2026 con el objetivo de clasificarse en el Grupo D, pero fueron los europeos los que salieron victoriosos por un marcador de 3-2.

Marcador: Turquía 3-2 Estados Unidos.

En el otro partido del Grupo D del Mundial 2026, Paraguay enfrentó a Australia, con ambos clasificando a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Turquía vs Estados Unidos: así fue el partido del Grupo D del Mundial 2026

El partido Turquía vs Estados Unidos fue disputado por dos selecciones que quieren avanzar en el Mundial 2026, aunque ambos mostraron iniciativa en el cotejo.

Así fueron los goles del partido Turquía vs Estados Unidos:

Minuto 3: Gol de Auston Trusty (Estados Unidos)

Minuto 10: Gol de Arda Güler (Turquía)

Minuto 31: Gol de Orkun Kokcü (Turquía)

Minuto 49: Gol de Sebastian Berhalter (Estados Unidos)

Minuto 90+8: Gol de Ayhan (Turquía)

¿Cómo quedó el Grupo D del Mundial 2026?

Tras el partido Turquía vs Estados Unidos, así quedó la clasificación del Grupo D del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo D:

Estados Unidos | 6 puntos Australia | 4 puntos Paraguay | 4 puntos Turquía | 3 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Turquía y Estados Unidos en el Mundial 2026?

Estados Unidos clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo D del Mundial 2026.

En tanto, la Selección de Turquía, quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA.

El siguiente partido para ambos países se conocerá en la medida que el resto de los grupos del Mundial 2026 se vayan definiendo.