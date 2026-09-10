Como vs Lepzig se midieron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con la primera victoria del equipo local en la historia del torneo.
La Jornada 1 de la Champions League llegó a su fin el jueves 10 de septiembre con seis partidos, siendo el Como vs Lepzig, uno de los últimos en iniciar en la programación.
Marcador final: Como 4-1 Lepzig
Como vs Lepzig: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League
El partido de la Jornada 1 de la Champions League Como vs Lepzig se inclinó con claridad a favor del equipo italiano, que debutó de esa manera en la competencia.
El Como se adelantó en el marcador desde el minuto 15, y desde entonces no perdió la ventaja hasta redondear su primera victoria.
Así llegaron los goles que definieron el partido Como vs Lepzig:
- Minuto 15: Gol de Martín Baturina (Como 1-0 Lepzig)
- Minuto 38: Gol de Anastasios Douvikas (Como 2-0 Lepzig)
- Minuto 54: Gol de Assiane Dio (Como 3-0 Lepzig)
- Minuto 58: Gol de Andrija Maksimović (Como 3-1 Lepzig)
- Minuto 90: Gol de Maximo Perrone (Como 4-1 Lepzig)
¿Cuándo vuelven a jugar Como y Lepzig en la Champions League?
Fenerbahçe volverá a jugar el próximo el 14 de octubre en la cancha del Feyennord, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.
Un día antes, el 13 de octubre, Leipzig recibe al PSV en busca de su primera victoria como local.