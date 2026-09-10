PSV vs Shakhtar jugaron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con empate en la cancha neerlandesa.

El Shakhtar se plantó bien en la cancha del PSV hasta lograr sumar su primer punto en la Champions League 2026-27.

Marcador final: PSV 1-1 Shakhtar

PSV vs Shakhtar: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League PSV vs Shakhtar inició parejo, pero antes de irse al descanso el equipo visitante tomó la ventaja en el marcador.

Poco le duro el gusto al Shakhtar, pues apenas iniciado el segundo tiempo el PSV logró emparejar las acciones.

El equipo neerlandés apretó en busca de ganar los tres puntos, pero su rival soportó los embates del local hasta el minuto final.

Así llegaron los goles que definieron el partido PSV vs Shakhtar:

Minuto 45+1: Gol de Gleiker Mendoza (PSV 0-1 Shakhtar)

Minuto 48: Gol de Sergiño Dest (PSV 1-1 Shakhtar)

¿Cuándo vuelven a jugar PSV y Shakhtar en la Champions League?

PSV volverá a jugar el próximo el 13 de octubre en la cancha de Leipzig, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.

Al siguiente día, el 14 de octubre, Shakhtar recibe al AEK en busca de su primera victoria como local.