La Selección de Uzbekistán dejó un emotivo gesto en el Estadio Banorte tras su debut en el Mundial 2026 frente a Colombia.

“Muchas gracias, México! Mucha suerte en el Mundial. Rahmat”. Selección de Uzbekistán

Aunque la Selección de Uzbekistán cayó 3-1, los jugadores escribieron un mensaje en el vestuario agradeciendo el recibimiento en México: “Muchas gracias, México! Mucha suerte en el Mundial. Rahmat”.

La fotografía del mensaje de la selección uzbeka se viralizó en redes sociales como muestra de respeto y valores. El detalle fue aplaudido por la afición mexicana y resaltó la educación y gratitud del combinado dirigido por Fabio Cannavaro.

El emotivo gesto de Uzbekistán con México en el Estadio Banorte. (captura)

Uzbekistán agradeció el recibimiento en México

Luego de terminar el partido en el que Uzbekistán perdió con Colombia, el combinado europeo dejó un mensaje en el vestuario del Estadio Banorte.

“Muchas gracias, México! Mucha suerte en el Mundial. Rahmat (gracias en uzbeko)”, fue el mensaje que dejó la Selección de Uzbekistán acompañada de una fotografía.

Dicho mensaje se hizo viral en redes sociales debido al detalle de Uzbekistán cargado de respeto y valores para México.

Los dirigidos por Fabio Cannavaro también demostraron una educación ejemplar, algo característico de ese país en los torneos de máxima categoría.

¿Cómo le fue a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026?

La Selección Colombia inició con pie derecho su participación en el Mundial 2026 al vencer 3-1 a Uzbekistán en el Grupo K.

Daniel Muñoz abrió el marcador al minuto 40, pero Abbosbek Fayzullaev empató al 60. Luis Díaz devolvió la ventaja cinco minutos después y Jáminton Campaz selló la victoria en el tiempo agregado.