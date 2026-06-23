Colombia es líder del Grupo K del Mundial 2026 y este martes 23 de junio va por la clasificación a la siguiente ronda, en partido de la Jornada 2 ante Congo.

Con Luis Díaz y James Rodríguez como líderes, la selección de Colombia sale al Estadio Guadalajara por su segundo triunfo, después de vender a Uzbekistán en la Jornada 1.

Sellar el pase a los dieciseisavos de final este martes en Guadalajara, es el objetivo de la selección sudamericana ante Congo, que es segundo lugar del Grupo K y de ganar, se apoderaría del liderato.

Colombia venció a Uzbekistán y es líder del Grupo K del Mundial 2026 (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Colombia enfrentará a Congo como si fuera una final

En Colombia saben que un descuido ante Congo podría costarles caro en el Mundial 2026, así que, su entrenador Néstor Lorenzo dejó claro el objetivo de cara al partido en Guadalajara.

“Vamos a jugar cada partido como si fuera una final”, Néstor Loirenzo, DT de Colombia

¿Qué necesita Colombia para amarrar su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026?

Colombia encabeza el Grupo K con tres puntos, y una victoria sobre Congo le garantizaría el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, además de la tranquilidad de encarar sin presiones el último partido ante Portugal.

El reto no es sencillo, ya que Congo fue capaz de arrebatarle un punto a Portugal y tiene el potencial para ganar en Guadalajara.

Néstor Lorenzo, estratega de la selección colombiana lo sabe y reconoce que no hay rival pequeño en el torneo.