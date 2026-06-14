Alemania vs Curazao se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026, los alemanes derrotaron 7-1 a sus rivales para tomar el liderato del Grupo E.

Con este resultado, Alemania facilita su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo E, que comparte con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Marcador: Alemania 7-1 Curazao.

Alemania vs Curazao: así fue el partido del Grupo E del Mundial 2026

El partido Alemania vs Curazao estuvo lleno de emociones, antes y durante el cotejo, pues los alemanes salieron victoriosos 7-1.

Así fueron los goles del partido Alemania vs Curazao:

Minuto 6: Gol de Felix Nmecha (Alemania)

Minuto 21: Gol de Livano Comenencia (Curazao)

Minuto 38: Gol de Nico Schlotterbeck (Alemania)

Minuto 45+5: Gol de Kai Havertz (Alemania)

Minuto 47: Gol de Jamal Musiala (Alemania)

Minuto 68: Gol de Nathaniel Brown (Alemania)

Minuto 78: Gol de Deniz Undav (Alemania)

Minuto 88: Gol de Kai Havertz (Alemania)

Alemania vs Curazao en el Mundial 2026. (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

¿Cuándo vuelve a jugar Alemania y Curazao en el Mundial 2026?

Luego de conseguir los tres puntos, Alemania tendrá que medirse contra Costa de Marfil el próximo sábado 20 de junio de 2026 en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.

En tanto, Curazao, se enfrentará a Ecuador el sábado 20 de junio a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Ambas selecciones intentarán conseguir los tres puntos que les aseguren su boleto en la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.