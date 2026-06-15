Uzbekistán vs Colombia se enfrentan en su primer partido del Grupo K en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 17 de junio a las 20 horas.

  • Partido: Uzbekistán vs Colombia
  • Fase: Jornada 1 en Fase de grupos
  • Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ciudad de México
  • Transmisión: ViX
Selección Colombia en casa de Chivas para el Mundial 2026; Verde Valle sería la base del cuadro cafetero.
Colombia jugará en el Estadio Ciudad de México (MexSport via Photosport / MexSport via Photosport)

Uzbekistán vs Colombia: A qué hora ver el partido del Grupo K del Mundial 2026

El miércoles 17 de junio de 2026 será el partido Uzbekistán vs Colombia del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo K.

Uzbekistán vs Colombia: ¿Dónde ver el partido del Grupo K del Mundial 2026?

Uzbekistán vs Colombia iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de México. Podrá verse a través de ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Uzbekistán vs Colombia
  • Fase: Jornada 1 en Fase de grupos
  • Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ciudad de México
  • Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Uzbekistán y Colombia en el Mundial 2026?

Uzbekistán y Colombia integran el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal y Congo.

Con Portugal como amplio favorito para ganar el Grupo K del Mundial 2026, Uzbekistán y Colombia se perfilan como los contendientes principales para quedarse con el segundo lugar del pelotón.