Uzbekistán vs Colombia se enfrentan en su primer partido del Grupo K en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 17 de junio a las 20 horas.
- Partido: Uzbekistán vs Colombia
- Fase: Jornada 1 en Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de México
- Transmisión: ViX
Uzbekistán vs Colombia: A qué hora ver el partido del Grupo K del Mundial 2026
El miércoles 17 de junio de 2026 será el partido Uzbekistán vs Colombia del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo K.
Uzbekistán vs Colombia: ¿Dónde ver el partido del Grupo K del Mundial 2026?
Uzbekistán vs Colombia iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de México. Podrá verse a través de ViX con el Pase Mundial.
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- Partido: Uzbekistán vs Colombia
- Fase: Jornada 1 en Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de México
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Uzbekistán y Colombia en el Mundial 2026?
Uzbekistán y Colombia integran el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal y Congo.
Con Portugal como amplio favorito para ganar el Grupo K del Mundial 2026, Uzbekistán y Colombia se perfilan como los contendientes principales para quedarse con el segundo lugar del pelotón.