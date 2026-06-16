Irán vs Nueva Zelanda se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026, los neozelandeses e iraníes empataron 2-2 en su primer encuentro del Grupo G.
Con este resultado, Irán y Nueva Zelanda complican un poco su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo G, que comparte con Bélgica y Egipto.
Marcador: Irán 2-2 Nueva Zelanda.
Irán vs Nueva Zelanda: así fue el partido del Grupo G del Mundial 2026
El partido Irán vs Nueva Zelanda terminó con empate por 2-2 para ambas selecciones.
Así fueron los goles del partido Irán vs Nueva Zelanda:
- Minuto 7: Gol de Elijah Just (Nueva Zelanda)
- Minuto 32: Gol de Ramin Rezaeian (Irán)
- Minuto 55: Gol de Elijah Just (Nueva Zelanda)
- Minuto 64: Gol de Mohammad Mohebi (Irán)
¿Cuándo vuelven a jugar Irán vs Nueva Zelanda en el Mundial 2026?
Luego de conseguir los tres puntos, Nueva Zelanda tendrá que medirse contra Egipto el próximo domingo 21 de junio de 2026.
En tanto, Irán, se enfrentará a Bélgica el domingo 21 de junio desde el SoFi Stadium.
Ambas selecciones intentarán conseguir los tres puntos que les aseguren su boleto a la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.