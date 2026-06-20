La selección de Colombia sorprendió en su debut del Mundial 2026 al ganar 3-1 frente a Uzbekistán, lo que ha fortalecido la idea de que podría convertirse en el “caballo negro” del torneo.

El periodista deportivo Fabrizio Romano mencionó que la destacada participación de Luiz Díaz durante su primer partido en el Mundial 2026 demostró que la selección de Colombia puede llegar lejos.

Colombia apunta a ser el “caballo negro” del Mundial 2026 tras victoria ante Uzbekistán

En el futbol, el término “caballo negro” se utiliza para describir a un equipo que no figura entre los principales favoritos, pero que tiene el potencial y la estrategia para llegar más lejos de lo esperado.

Luis Díaz, futbolista de Colombia (@luisdiaz19_ / Instagram )

Aunque los favoritos siguen siendo selecciones como Argentina, Brasil, Francia o Inglaterra, Colombia cuenta con figuras con nivel que le ayudarán a convertirse en el “caballo negro” y competir contra grandes rivales.

Fabrizio Romano resaltó que un claro ejemplo de la capacidad de Colombia es Luiz Díaz, quien tuvo una actuación sobresaliente al registrar un gol y una asistencia en su debut frente a Uzbekistán.

Dentro de la selección colombiana, dirigida por Néstor Lorenzo, el sentimiento predominante es que este inicio es solo el comienzo de algo más grande para “Lucho”, como apodan a Luiz Díaz, y para todo el equipo nacional.

La selección de Colombia se enfrentará a la República Democrática del Congo el martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara como parte de la segunda jornada del Grupo K.