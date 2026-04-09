Clara Brugada llamó a empresarios y dueños de negocios a permitir el trabajo remoto el próximo jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, con el objetivo de mejorar la movilidad en la CDMX.

“Lo hacemos principalmente para evitar que haya mucho tránsito… el primer día… es un día muy importante para la ciudad y sobre todo en movilidad podamos tener mejores condiciones…” Clara Brugada. Jefa de gobierno CDMX

Además, la jefa de gobierno de la CDMX reiteró su petición a la SEP para suspender clases ese día y reducir la carga vehicular en torno al Estadio Banorte.

La medida reiterada por Clara Brugada busca garantizar seguridad y fluidez en los traslados durante el evento deportivo internacional en el Estadio Banorte.

Clara Brugada insiste en día festivo para estudiantes de SEP

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, reiteró su llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que suspenda clases el jueves 11 de junio con movido de la inauguración del Mundial 2026.

La jefa de gobierno dijo tener esperanzas en que sí se dará como suspensión aunque el anuncio oficial solo dependerá de la SEP.

Las declaraciones de Clara Brugada se mantienen desde el año pasado, pues ha insistido que se considere un día festivo.

Mejora de la movilidad ante el Mundial 2026, principal objetivo

Los llamados a disminuir la movilidad de trabajadores y estudiantes tiene por objetivo mejorar el tema de la movilidad en torno al Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido algunas situaciones por mejora, como al de movilidad, y dijo que se va a apoyar a la CDMX.