La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que autoridades enviaron una solicitud para suspensión de clases y home office durante el Mundial 2026.

Según el calendario de la FIFA, los partidos que tendrán lugar en el Estadio Banorte de CDMX son:

Jueves 11 de junio: Inauguración del Mundial / México vs Portugal

Miércoles 17 de junio: Uzbekistán vs Colombia

Miércoles 24 de junio: República Checa/Dinamarca vs México

Martes 30 de junio: Dieciseisavos de final

Domingo 5 de julio: Octavos de final

Son estas las fechas que Brugada propuso para que alumnos y trabajadores se queden en casa con el fin de mejorar las condiciones de los partidos con una disminución del tránsito en la capital del país.

CDMX en espera de que se autorice suspensión de clases y home office

Hasta el momento, la propuesta de Clara Brugada no es oficial, esto debido a que falta que la SEP y coordinaciones empresariales emitan su respuesta previo al inicio del Mundial 2026.

En su petición, Clara Brugada pidió que se hiciera todo lo posible porque se aplique la suspensión de clases y modalidad home office.

“Pronto recibiremos respuesta al respecto”, finalizó Brugada, por lo que es cuestión de tiempo para que se emita el fallo final de la propuesta.

Estadio Banorte (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el partido amistoso México-Portugal, celebrado durante la reinauguración del Estadio Banorte, funcionó como un ensayo rumbo al Mundial 2026.

Durante su declaración reconoció que, aunque el evento permitió evaluar la organización, aún existen áreas de oportunidad, principalmente en temas de movilidad y operación interna del recinto.

El encuentro, realizado en la CDMX, estuvo marcado por momentos tensos, incluyendo la muerte de un aficionado y algunos problemas logísticos registrados durante la jornada.

Sheinbaum Pardo destacó que el país avanza en la preparación del Mundial 2026, particularmente en aspectos relacionados con seguridad, logística y coordinación entre autoridades.