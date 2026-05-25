Toluca vs Tigres se enfrentan a las 18 horas el sábado 30 de mayo en la final de la Concachampions 2026. Transmite FOX One.

Partido: Toluca vs Tigres

Fase: Final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 18 horas

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

Toluca vs Tigres, horario de la final de la Concachampions 2026

Toluca vs LAFC: Canal para ver las final de Concachampions 2026

La final Toluca vs Tigres se podrá ver en la plataforma FOX One.

Toluca vs Tigres: Horario para ver la final de la Concachampions 2026

Toluca vs Tigres juegan el sábado 30 de mayo en la final de la Concachampions 2026, a partir de las 18 horas.

Partido: Toluca vs Tigres

Fase: Final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 18 horas

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Toluca y Tigres en las semifinales de la Concachampions 2026?

Toluca venció 5-2 en el marcador global al LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026, para acercarse a la final del torneo.

Tigres, por su parte, derrotó 2-0 a Nashville para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la Concacaf.

Ambos equipos de la Liga MX buscarán llevarse el título de la Concachampions 2026.