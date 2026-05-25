Toluca vs Tigres se enfrentan a las 18 horas el sábado 30 de mayo en la final de la Concachampions 2026. Transmite FOX One.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Horario: 18 horas
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: FOX One
Toluca vs LAFC: Canal para ver las final de Concachampions 2026
La final Toluca vs Tigres se podrá ver en la plataforma FOX One.
Toluca vs Tigres: Horario para ver la final de la Concachampions 2026
Toluca vs Tigres juegan el sábado 30 de mayo en la final de la Concachampions 2026, a partir de las 18 horas.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Horario: 18 horas
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Toluca y Tigres en las semifinales de la Concachampions 2026?
Toluca venció 5-2 en el marcador global al LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026, para acercarse a la final del torneo.
Tigres, por su parte, derrotó 2-0 a Nashville para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la Concacaf.
Ambos equipos de la Liga MX buscarán llevarse el título de la Concachampions 2026.