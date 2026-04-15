Clara Brugada pidió a las empresas que implementen home office en la Ciudad de México (CDMX) para disminuir el tráfico durante el Mundial 2026.

“Yo hago una convocatoria a todos los de la iniciativa privada, a los empresarios, a todo el conjunto de actores económicos de la ciudad, para que podamos al fin hacer una alianza con el Home Office” Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Como parte de la estrategia Mundial Verde, la jefa de gobierno destacó que el home office busca reducir el tráfico y la contaminación durante el Mundial 2026, algo factible como quedó demostrado durante la pandemia.

Clara Brugada pide a empresarios retomar el home office como en pandemia

Frente a medios, Clara Brugada recordó que la modalidad home office ya había sido utilizada en la pandemia, pero que, una vez controlada la emergencia sanitaria, las empresas optaron por regresar a la plantilla a las oficinas.

Citando ese ejemplo, la mandataria destacó que las empresas demostraron tener la capacidad de suspender temporalmente sus operaciones presenciales ante situaciones extraordinarias.

“Sí necesitamos que durante este mundial podamos entre todos trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito… pero sí necesitamos que Home Office regrese a la ciudad” Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Además, Brugada señaló que no solo se buscará la implementación del home office, sino que también se contemplarán otras acciones como ajustes en actividades escolares y promoción del transporte público.

Clara Brugada plantea trabajo remoto por inauguración del Mundial 2026 (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

¿Qué busca el “Mundial Verde”?

Según indicó Clara Brugada, el Mundial Verde es un plan integral con diez ejes enfocados en sostenibilidad, movilidad y economía local rumbo al Mundial 2026 en la CDMX.

Sus diez ejes buscan: