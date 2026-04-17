La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Ciudad de México (CDMX) afirmó que están a favor de la propuesta de home office para el Mundial 2026 y así mejorar la movilidad.

“Desde Coparmex estamos más que comprometidos a cualquier propuesta que el gobierno nos haga, que mejore la movilidad [..]”. Armando Culebro, vicepresidente de Sustentabilidad de Coparmex

El vicepresidente de Desarrollo y Sustentabilidad de Coparmex en CDMX señaló que la gran mayoría de empresas medianas y grandes implementan el sistema híbrido, lo que hace viable la medida para el Mundial 2026.

Sin embargo, el reto es con las pequeñas empresas así como las que ofrecen servicios o manufacturas, por lo que se analizaría cómo hacer una migración en sus actividades pese a que el home office no sea viable.

Coparmex apoya home office en CDMX para el Mundial 2026 en favor de la movilidad

Armando Culebro, vicepresidente de Coparmex en CDMX señaló que ven con buenos ojos la propuesta de implementar el home office, por la movilidad y competitividad de la ciudad en el Mundial 2026.

Coparmex llamará a home office en CDMX para el Mundial 2026 y mejorar la movilidad (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Añadió que Coparmex se sumará y apoyará en el llamado a las empresas para la movilidad durante el Mundial 2026, que ayudaría a su vez con disminuir las emisiones de carbono en la CDMX.

El integrante de Coparmex apuntó que al menos el 60% de las grandes empresas que implementan el sistema híbrido, por lo que faltaría establecer que en los partidos en CDMX se dé el home office.

Por lo mismo y aunque las normas ya están establecidas, Coparmex buscará un sistema de digitalización acelerada, para que los trabajadores tengan buen internet y espacio adecuado para su jornada.

Servicios y manufactura tendrían migración en sus actividades para el Mundial 2026, señala Coparmex

Sin embargo y en la misma entrevista con Pamela Cerdeira, el vicepresidente de Coparmex rechazó que el home office en CDMX para el Mundial 2026 pueda ser viable para algunos sectores, como es la manufactura y el servicio.

Al respecto, Coparmex plantearía la migración en sus actividades que puedan ser modificadas, entre ellas los sistemas administrativos, ya que la labor de dichos sectores no podrían implementar el home office.

Apuntó también que sería otro reto importante implementar el home office en las Micro y Pequeñas Empresas, por lo menos para los días de alta afluencia por otros partidos del Mundial 2026 que no sean en CDMX.