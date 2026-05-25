Javier Coello Trejo murió a los 77 años de edad el pasado 24 de mayo de 2026, el reconocido abogado penalista y exfuncionario federal mexicano fue apodado como el ‘Fiscal de Hierro’.

Además de ser conocido por sus denuncias y defensa a otros funcionarios del Gobierno en distintas épocas, de sus últimos casos polémicos fue que defendió a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A continuación te contamos todo lo que sabemos del conocido defensor con datos como:

¿Quién era?

¿Cuántos años tenía?

¿Cuál era su signo zodiacal?

¿Tenía esposa?

¿Tenía hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién era Javier Coello Trejo?

Javier Coello Trejo se consolidó como una de las figuras más famosas y temidas de la procuración de justicia en el país durante las décadas de los 70 y 80 por su estilo de “mano dura” en el combate a la delincuencia y la corrupción le valió el apodo del ‘Fiscal de Hierro’ que le otorgó públicamente el propio expresidente José López Portillo.

Como abogado defensor de diversas figuras de alto perfil, destacando el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin (a quien defendió hasta 2020), la exdirectora del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, e incluso por llevar procesos legales en contra de exfuncionarios de salud.

¿Cuántos años tenía Javier Coello Trejo?

Coello Trejo murió el pasado 24 de mayo de 2026 a los 77 años de edad y nació un 22 de octubre de 1948 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

¿Cuál era su signo zodiacal Javier Coello Trejo?

El signo zodiacal de Javier Coello Trejo era Libra.

¿Tenía esposa Javier Coello Trejo?

La esposa de Javier Coello Trejo era Jovita Zuarth, con quién habría pasado sus últimos momentos.

¿Tenía hijos Javier Coello Trejo?

El defensor Javier Coello Trejo sí tenía hijos, de los que destacan Javier Coello Zuarth, quien siguió sus pasos en la abogacía y es socio del despacho familiar.

¿Qué estudió Javier Coello Trejo?

Javier Coello Trejo estudió la licenciatura en Derecho, camino que lo llevó a ser unos de los personajes jurídicos más conocidos de México.

¿En qué trabajó Javier Coello Trejo?

La carrera de Coello Trejo estuvo marcada por operativos de gran impacto nacional, así como por intensas controversias y casos.

En parte de sus inicios en la década de los años 70 ingresó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como agente del Ministerio Público Federal.

Durante el sexenio de José López Portillo, encabezó la primera Fiscalía Especial contra la Corrupción, donde coordinó operativos que llevaron al encarcelamiento de más de mil personas entre funcionarios y empresarios.

También en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, asumió la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico.

Después fue nombrado como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), siendo este su último cargo en la administración pública federal.

Más tarde fundó el despacho Coello Trejo y Asociados, desde el cual ejerció de manera privada durante décadas y pasó por los casos más polémicos como la defensa y denuncia de funcionarios públicos.

Entre sus casos destacados están: