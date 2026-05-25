Joel Huiqui se convirtió en uno de los técnicos históricos del futbol mexicano tras llevarse con Cruz Azul el título del Clausura 2026, pero además del campeonato, otro tema que ha llamado la atención es el sueldo que percibe como director técnico de La Máquina.

De acuerdo con distintos reportes cercanos al entorno celeste, Joel Huiqui tiene un salario que rondaría entre los 50 mil y 100 mil pesos mensuales.

Joel Huiqui fue derrotado por Efraín Juárez en lo económico

El dato ha sorprendido entre aficionados y analistas, especialmente tomando en cuenta que Joel Huiqui logró conquistar el título de la Liga MX en su primera gran experiencia al frente del primer equipo de Cruz Azul.

La diferencia económica es notable si se compara con los salarios multimillonarios que suelen recibir técnicos consolidados del futbol mexicano, pues tan solo con Efraín Juárez, la diferencia es abismal, ya que mientras el DT de Pumas percibe 29 millones 393 mil pesos por año, el entrenador de Cruz Azul gana 1.2 millones de pesos.

El inesperado sueldo de Joel Huiqui, técnico campeón de Cruz Azul. (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

¿Joel Huiqui se quedará como DT de Cruz Azul?

Joel Huiqui, quien como jugador fue referente defensivo y capitán de Cruz Azul, asumió el reto del banquillo con bajo perfil, pero terminó construyendo un equipo competitivo y sólido que logró imponerse en la Liguilla, por lo que muy posiblemente seguirá al frente de La Máquina.

Tras el título con Cruz Azul, el valor de Joel Huiqui dentro del mercado seguramente aumentará y no se descarta una mejora contractual en los próximos meses.