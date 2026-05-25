Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, destacó que la CDMX se convertirá en la ciudad más vigilada durante el Mundial 2026.

“Quiero comentarte primero que nada que el C5 va a tener ya el viernes un total de 119.600 cámaras. Para ponerlo en perspectiva, se convierte en la ciudad más videovigilada de todas las capitales nacionales en el continente y por supuesto en consecuencia del propio festival futbolero” Salvador Guerrero Chiprés

Detalló que en la Ciudad de México se implementarán medidas de seguridad y logística para recibir a los turistas durante la justa deportiva.

Salvador Guerrero Chiprés confirma que la CDMX será la ciudad más vigilada durante el Mundial 2026

Salvador Guerrero Chiprés informó que la CDMX ya se está preparando para el Mundial 2026 con una estrategia integral que combina tecnología de videovigilancia avanzada y servicios de atención especializada para visitantes.

En entrevista para Grupo Fórmula, Salvador Guerrero Chiprés destacó que para garantizar la seguridad durante el Mundial 2026, la CDMX está implementando una estrategia integral a través del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano).

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El C5 alcanzará un total de 119 mil 600 cámaras, convirtiendo a la CDMX en la capital nacional con mayor videovigilancia de todo el continente americano y por ende del Mundial 2026.

Estas acciones forman parte de los preparativos finales en materia de seguridad, salud pública y logística para recibir a los turistas.

CDMX habilitó un programa para atender a los turistas de forma sencilla durante el Mundial 2026

Salvador Guerrero Chiprés explicó que no solo la CDMX será la ciudad más vigilada durante el Mundial 2026, sino que se aplicarán otras medidas para atender a los turistas.

Es por ello que se ha habilitado un programa de atención en inglés para turistas a través de las seis líneas de urgencias y emergencias del C5.

Permitiendo que los visitantes internacionales puedan reportar cualquier inquietud o emergencia de manera sencilla.

“Para atender aquellos turistas extranjeros que fundamentalmente con habla inglesa pudieran comunicarse a las seis líneas de urgencias y emergencias que también atiende el C5 a modo de que puedan tener una manera de comunicarse fácilmente y transmitir cuál es su preocupación, su inquietud, su emergencia o su urgencia” Salvador Guerrero Chiprés

Para este fin, se contrataron 20 personas adicionales para la sala de atención telefónica, desde donde se coordinan los despachos de ambulancias, patrullas y bomberos.

“Para este efecto hemos decidido contratar 20 personas, van a estar en la sala de atención telefónica desde donde se despachan ambulancias, patrullas, bomberos” Salvador Guerrero Chiprés

El operativo cuenta con un área de telemedicina integrada por 25 médicas y médicos dedicados a brindar asistencia tanto a la ciudadanía local como a los turistas que asistan a los partidos y festivales.

“También van a estar en el área de telemedicina que es donde se encuentra un grupo de 25 médicas y médicos para atender a la ciudadanía en particular en este caso a quienes nos visiten durante este Mundial” Salvador Guerrero Chiprés

Con estas medidas se busca cubrir las necesidades de salud pública, seguridad y logística durante el Mundial 2026.