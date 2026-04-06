Clara Brugada quiere hacer del Mundial 2026 la mejor experiencia tanto para mexicanos como para extranjeros por lo que ha implementado medidas de protección contra:

Discriminación

Clasismo

Xenofobia

Trata.

Por lo que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se une con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y las Naciones Unidas (ONU) para garantizar la protección principalmente de las infancias durante el Mundial 2026.

“¡Queremos que la fiesta del futbol se viva en las calles con respeto y dignidad para todas y todos!”, cita la funcionaria, de 62 años de edad, en la red social X.

Para garantizar que así sea, en los próximos días se lanzaran campañas contra la trata y discriminación en alianza con UNICEF y la ONU.

“Un mundial con derechos plenos: Juego limpio y sociedad justa”, promete. Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Clara Brugada anuncia medidas de protección contra la discriminación y xenofobia durante en Mundial 2026 (@ClaraBrugadaM / X)

México recibirá más de cinco millones de turistas durante el Mundial de 2026

De acuerdo con proyecciones oficiales, se espera que en el mes de julio lleguen a México millones de turistas con motivo al Mundial 2026, el cual se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

Se estima que 5.5 millones de turistas internacionales visiten la CDMX, además de Guadalajara y Monterrey, sedes oficial del Mundial 2026.

Siendo la Ciudad de México la principal sede y, por ende, donde se espera la llegada de más turistas, impulsando la derrama económica.

Por lo que actualmente se realizarán mejoras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) así como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sumará destinos.

Pero además será quien traslade a deportistas, políticos y personalidades del Mundial 2026 por un acuerdo que el Gobierno de México realizó con la FIFA.

Aunado a esto, entre las mejoras y modernizaciones que el gobierno está realizando para este evento deportivo, destaca: