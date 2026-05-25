Álvaro Fidalgo se despidió del Betis tras sus primeros seis meses en el equipo, prometió volver pues “esto acaba de empezar”.

Con la mente puesta ahora en la Selección Mexicana y en el Mundial 2026, Fidalgo se dio tiempo para mandar un mensaje a los fans del Betis y al club mismo, a manera de balance del inicio de su etapa con el equipo.

Álvaro Fidalgo se despidió del Betis (CAPTURA DE PANTALLA)

¿Qué mensaje envió Álvaro Fidalgo a los aficionados del Betis?

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Álvaro Fidalgo hizo un balance de los primeros meses como parte del Betis de España.

Etapa que el seleccionado mexicano, ex jugador del América, calificó como increíble, de mucho aprendizaje y lo mejor, cerca de su familia.

Además, destacó el logro del Betis de haber clasificado como equipo a la próxima edición de la Champions League.

Este fue el mensaje de Álvaro Fidalgo para el Betis:

“Estos primeros meses en Sevilla fueron increíbles. Trabajando, adaptándome, aprendiendo en el césped y cerca de mi familia. Termino la temporada con el Betis satisfecho por conseguir un objetivo grupal tan importante como la Champions. Esto acaba de empezar. Gracias a todos” Álvaro Fidalgo, jugador del Betis

Así le fue a Álvaro Fidalgo en los primeros meses con el Betis

Álvaro Fidalgo participó en 9 partidos de LaLiga con el Betis, en los cuales logró anotar un gol en 547 minutos de tiempo efectivo en la cancha.

El inició de Fidalgo con el Betis fue prometedor, jugando en seis partidos consecutivos, pero después fue suplente en cuatro cotejos sin sumar minutos.

De los últimos cinco partidos del Betis en LaLiga, Álvaro Fidalgo jugó en tres de ellos, sumando 100 minutos entre las tres apariciones.

Álvaro Fidalgo ya se reporto con la Selección Mexicana

Después de terminar la temporada de LaLiga con el Betis, Álvaro Fidalgo ya se integró a la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026.

El nacido en España se unió al Tri de Javier Aguirre junto a otro naturalizado, el colombiano Julián Quiñones.

México enfrentará a la selección de Australia este sábado 30 de mayo en Estados Unidos.