Videos sobre riñas entre aficionados del Cruz Azul y el Pumas se viralizaron, donde varias personas resultaron lesionadas.

Al finalizar el Cruz Azul vs Pumas, donde la Máquina resultó vencedora 2-1, los aficionados auriazules mostraron su molestia con agresiones hacia la afición ganadora.

En los videos que circulan en redes se pueden ver varias agresiones dentro del Estadio Olímpico Universitario; no se reportaron lesionados de gravedad.

Video exhibe agresiones y amenazas entre aficionados del Cruz Azul y Pumas

A pesar de la alegría que ocasionó el triunfo del Cruz Azul a sus aficionados, la victoria se vio opacada por las riñas y amenazas que se vivieron en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales, aficionados de los Pumas agredieron y amenazaron a los del Cruz Azul luego de la derrota.

Asimismo, se pudo ver al menos a una personas con heridas que provocaron sangrado; sin embargo, aseguró estar bien.

🚨⚽ ¡VIOLENCIA EN LA FINAL!



Se viralizaron videos de aficionados lesionados tras presuntas riñas al finalizar la Final entre Pumas UNAM y Cruz Azul. La #SSC de la Ciudad de México informó que las heridas habrían sido provocadas durante una pelea entre personas aparentemente en… pic.twitter.com/sIPIjDUysk — Ovaciones (@ovaciones) May 25, 2026

En los videos se puede ver a la afición de los Pumas golpear a uno de La Máquina luego de vencer 2-1; sin embargo, varios más auriazules lo defendieron, lo que apaciguó este hecho.

Desgraciadamente, la violencia se hizo presente en la final.

Luego de que el Cruz Azul se coronara campeón del torneo, derrotando a domicilio a los Pumas, algunos pseudo aficionados de los felinos golpearon aún fanático celeste.

Algunos VERDADEROS aficionados pumas, protegieron… pic.twitter.com/UDRHu7DWxc — opciÓN.mx (@opcion_mx) May 25, 2026

Además se vio a varios aficionados más perseguir a un aficionado del Cruz Azul luego de que afirmara para un medio de comunicación que “el Cruz Azul no necesita un pinche estadio, puede venirle a ganar en su casa”.

Esto provocó la furia de aficionados del Pumas quienes lo persiguieron mientras le reclamaban que huyó al verlos y escucharlos decir “vuélalo, vuélalo”.