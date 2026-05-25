Videos sobre riñas entre aficionados del Cruz Azul y el Pumas se viralizaron, donde varias personas resultaron lesionadas.
Al finalizar el Cruz Azul vs Pumas, donde la Máquina resultó vencedora 2-1, los aficionados auriazules mostraron su molestia con agresiones hacia la afición ganadora.
En los videos que circulan en redes se pueden ver varias agresiones dentro del Estadio Olímpico Universitario; no se reportaron lesionados de gravedad.
Video exhibe agresiones y amenazas entre aficionados del Cruz Azul y Pumas
A pesar de la alegría que ocasionó el triunfo del Cruz Azul a sus aficionados, la victoria se vio opacada por las riñas y amenazas que se vivieron en el Estadio Olímpico Universitario.
De acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales, aficionados de los Pumas agredieron y amenazaron a los del Cruz Azul luego de la derrota.
Asimismo, se pudo ver al menos a una personas con heridas que provocaron sangrado; sin embargo, aseguró estar bien.
En los videos se puede ver a la afición de los Pumas golpear a uno de La Máquina luego de vencer 2-1; sin embargo, varios más auriazules lo defendieron, lo que apaciguó este hecho.
Además se vio a varios aficionados más perseguir a un aficionado del Cruz Azul luego de que afirmara para un medio de comunicación que “el Cruz Azul no necesita un pinche estadio, puede venirle a ganar en su casa”.
Esto provocó la furia de aficionados del Pumas quienes lo persiguieron mientras le reclamaban que huyó al verlos y escucharlos decir “vuélalo, vuélalo”.