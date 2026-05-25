La presidenta Claudia Sheinbaum consolidó en su núcleo de apoyo más sólido al alcanzar un 61.7% de aprobación intensa, según la encuesta MetricsMx del 20 de mayo de 2026.

Este repunte respecto a semanas previas elevó su aprobación total al 70.5%, mientras la desaprobación cayó al 19.5%.

Aunque su respaldo político se fortalece, la ciudadanía se muestra dividida sobre su presencia en el Mundial 2026, y existe consenso mayoritario —78.4%— en favor de sancionar a políticos que realicen campañas adelantadas.

Encuesta MetricsMx: Sheinbaum alcanza 61.7% de aprobación intensa y 70.5% total (SDPnoticias)

Aprobación de Sheinbaum: se fortalece el voto duro

El incremento en la aprobación intensa para Claudia Sheinbaum representa un salto cualitativo respecto a las semanas previas.

En las mediciones del 6 y 13 de mayo, el porcentaje de ciudadanos que afirmaba aprobar “mucho” la labor de la mandataria se había mantenido estancado en un 55.7%.

Con el reciente repunte al 61.7%, Sheinbaum fortalece su base social, llevando su aprobación total al 70.5%.

De manera paralela, la desaprobación a su gestión registró su nivel más bajo en este periodo, situándose en un 19.5%.

Encuesta MetricsMx: Sheinbaum alcanza 61.7% de aprobación intensa y 70.5% total (SDPnoticias)

Divide presencia de Claudia Sheinbaum en el Mundial 2026

A pesar del fuerte respaldo político, la ciudadanía se encuentra literalmente dividida sobre el papel protocolario que la presidenta de México debe desempeñar en el próximo Mundial 2026.

Ante la pregunta de si Claudia Sheinbaum debe asistir a los partidos que juegue la Selección Mexicana, un 40.7% de los encuestados opinó que sí, mientras que un 40.9% se manifestó en contra.

Un 18.4% adicional de la población aún no tiene una postura definida al respecto.

¿Cree que la presidenta Claudia Sheinbaum debería asistir a los partidos de México en el Mundial? (SDPnoticias)

Este debate sobre la presencia de Claudia Sheinbaum en la justa deportiva ocurre en un contexto donde los mexicanos han dejado claro que la educación es la prioridad nacional.

En mediciones anteriores, el 62.6% de los ciudadanos rechazó que el Mundial 2026 motivara cambios especiales en el calendario escolar, subrayando que el aprendizaje de los alumnos debe ser el factor determinante para la SEP.

Consenso contra campañas adelantadas

Más allá de la aprobación a la figura presidencial, la encuesta capturó un consenso masivo respecto a las reglas de competencia política.

Un contundente 78.4% de los mexicanos se mostró a favor de que las autoridades electorales retiren las candidaturas a aquellos políticos que realicen campañas adelantadas.

Solo un 15.0% de la población se opuso a una medida sancionatoria.

¿Está de acuerdo con quitar la candidatura a políticos que hagan campañas adelantadas? (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Los resultados provienen de una serie de encuestas telefónicas automatizadas realizadas a 800 adultos residentes en México por semana.

Las mediciones cuentan con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando muestras probabilísticas basadas en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).