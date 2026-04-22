Mario Delgado, titular de la SEP, anuncia que se está analizando la posibilidad de suspender clases presenciales en partidos de México en el Mundial 2026.

“Hay una petición de que no haya clases en los días del partido… estamos revisando” Mario Delgado Carrillo

Esta propuesta surge para mitigar las complicaciones de movilidad urbana y el colapso vial previstos en las ciudades sede, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

SEP analiza la posibilidad de suspender clases presenciales en días del Mundial 2026

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que se analiza la posibilidad de suspender clases presenciales en la Ciudad de México durante los días en que se realicen partidos del Mundial de Futbol 2026.

Desde Palacio Nacional, Mario Delgado Carrillo detalló que existe una solicitud formal para que las escuelas no tengan actividades presenciales en esas fechas, aunque el plan aún no ha sido definido.

Una de las opciones que también está bajo el análisis es mantener las actividades académicas mediante modalidad virtual, con el objetivo de no interrumpir el calendario escolar.

“Podrían ser virtuales las clases, vamos a verlo, estamos revisando, no tenemos una conclusión al respecto” Mario Delgado Carrillo

Aunque Mario Delgado Carrillo resaltó que todavía no existe una resolución definitiva al respecto, se analizará la posibilidad e incluso tendrán consultas con el magisterio para conocer su postura sobre la medida.

“Analizando y hablando con los maestros para ver qué opinan. Vamos a ver, estamos revisando, no tenemos una conclusión al respecto” Mario Delgado Carrillo

Esta medida surge ante la expectativa de alta movilidad y concentración de personas durante los días en que la Selección Mexicana dispute partidos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Análisis sobre suspender las clases presenciales tiene que ver con el impacto logístico por el Mundial 2026

De acuerdo con lo expuesto, la eventual suspensión de clases presenciales no sería generalizada, sino que aplicaría únicamente en fechas estratégicas, como los partidos de la Selección Mexicana o encuentros programados en las sedes nacionales:

Ciudad de México

Jalisco

Nuevo León

La Selección Mexicana tiene asegurados tres partidos de fase de grupos en territorio nacional, lo que podría incidir directamente en la decisión educativa:

11 de junio en Ciudad de México ante Sudáfrica

18 de junio en Guadalajara contra Corea del Sur

24 de junio en la Ciudad de México ante Chequia

El análisis sobre suspender las clases presenciales tiene que ver con el impacto logístico y urbano que implicará el Mundial 2026 en la CDMX:

Alta concentración de personas en zonas cercanas al estadio

Cierres viales y operativos de seguridad

Incremento en tiempos de traslado para estudiantes y docentes

Saturación del transporte público

Mario Delgado Carrillo destacó que la decisión final dependerá de los factores de logística, seguridad, movilidad urbana y la opinión de la comunidad educativa.