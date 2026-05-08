En México arrancará el Mundial 2026, evento deportivo que contará con la participación de cantantes y agrupaciones como Maná y Belinda.

De acuerdo con diversos medios como The Athletic y The New York Times, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) está preparando un gran y diferente programa de entretenimiento para la inauguración del Mundial 2026.

Se habla de tres ceremonias, una por cada sede: México, Canadá, Estados Unidos.

Maná y Belinda encabezan la inauguración del Mundial 2026 en México

En México, el show inaugural del Mundial 2026, encabezado por Maná y Belinda, se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

Recinto donde tendrá lugar el encuentro futbolístico entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica.

Previo al partido, y con un tiempo de 16 minutos y 30 segundos, se realizará un espectáculo musical encabezado por:

Maná

Belinda -de 36 años de edad- y Los Ángeles Azules , quienes interpretan uno de los temas oficial del Mundial 2026

, quienes interpretan uno de los temas oficial del Mundial 2026 Alejandro Fernández -de 55 años de edad-.

-de 55 años de edad-. Tyla -de 24 años de edad-.

Belinda y Los Ángeles Azules (Michelle Rojas )

En Estados Unidos y Canadá también habrá espectáculo

El 12 de junio, Estados Unidos enfrentará a Paraguay en el SoFi Stadium, de Los Ángeles. En la ceremonia inaugural participarán cantantes y agrupaciones como:

Katy Perry, de 41 años de edad.

Future , de 42 años de edad.

, de 42 años de edad. DJ Sanjoy , de 34 años de edad.

, de 34 años de edad. Lisa de BlackPink, de 29 años de edad.

Katy Perry (@katyperry / Instagram)

Mientras que, también el 12 de junio, la Selección de Canadá se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en Toronto. La ceremonia inaugural contará con actuaciones de:

Michael Bublé , de 50 años de edad.

, de 50 años de edad. Alanis Morissette , de 51 años de edad.

, de 51 años de edad. Alessia Cara, de 29 años de edad.

Michael Bublé en México: Precio de los boletos para sus 4 conciertos (Instagram @michaelbuble)

Cabe mencionar que las ceremonias inaugurales de Estados Unidos y Canadá iniciarán 90 minutos antes de cada encuentro y durarán 13 minutos.

Por si fuera poco, el ambicioso programa de entretenimiento de la FIFA incluye la participación, para otros eventos, de:

J Balvin , 41 años de edad.

, 41 años de edad. Anitta, de 33 años de edad.

Danny Ocean, de 34 años de edad.