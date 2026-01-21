Raúl Jiménez sueña con volver al América y las Águilas planean que aterrize en el Nido, en lo que sería un bombazo en la Liga MX.

Después de probar la gloria y demostrar su calidad en Europa, sobre todo en la Premier League, parece que el destino de Raúl Jiménez estaría en la Liga MX, con el equipo de sus amores, el América.

Raúl Jiménez volvería muy pronto a la Liga MX

América y Raúl Jiménez desean volver a encontrarse antes del retiro del delantero mexicano, así que las Águilas ya piensan en el plan para convencer al ariete del Fulham.

El destino parece marcado para Raúl Jiménez, con una siguiente parada profesional en la Liga MX, luego de varias temporadas en el futbol de Europa.

Y es que, de acuerdo al comunicador, Rubén Rodríguez, América intentará convencer a Raúl Jiménez de volver a las Águilas para el torneo de Apertura 2026, es decir, después del Mundial.

¿Es posible que Raúl Jiménez vuelva a la Liga MX con América?

Lograr que Raúl Jiménez vuelva a la Liga MX con América es muy posible, y el hecho de que el delantero mexicano lo desea sería vital.

El regreso de Raúl Jiménez es un sueño del americanismo, del dueño del club y del entrenador, André Jardine.

El contrato de Raúl Jiménez con el Fulham expira en junio del 2026, por lo que llegaría gratis al América, que solo tendría que arreglar el sueldo del jugador.

Los números de Raúl Jiménez en su primera etapa con América

Raúl Jiménez fue campeón con América en la Liga MX, antes de fichar con el Atlético de Madrid en el año 2014.

Estos fueron los números de Raúl Jiménez en su primera etapa con América: