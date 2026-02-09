Raúl Jiménez apunta a salir libre del Fulham, equipo de la Premier League que no renovaría al delantero mexicano.

Aunque Raúl Jiménez es un jugador importante en el Fulham, su edad podría ser la razón por la que Fulham no lo renovaría, dejándolo libre en busca de otro equipo.

¿Por qué no renovaría Raúl Jiménez con Fulham?

Raúl Jiménez cumplirá 35 años en mayo de 2026, siendo esa una de las razones por las que el Fulham habría decidido no renovarlo.

La inminente llegada de Ricardo Pepi, delantero estadounidense del PSV, sería otra razón de peso para no renovar a Raúl Jiménez.

Ricardo Pepi tiene 23 años, lo cual representa un futuro prometedor para la ofensiva del Fulham, quen ha reiniciado las negociaciones para ficharlo.

Raúl Jiménez podría tener una fuerte competencia interna en Fulham (Nigel French / AP)

¿Cuándo termina el contrato de Raúl Jiménez con el Fulham?

Raúl Jiménez termina contrato con el Fulham en el mes de junio del 2026, mismo que no sería renovado por el equipo de la Premier League.

En 2025, Raúl Jiménez tuvo un repunte en su rendimiento, con lo que se ganó la extensión de su contrato con Fulham por un año más.

Ahora, todo indica que después del Mundial 2026, Raúl Jiménez tendrá que buscar equipo.

Los números hasta el momento de Raúl Jiménez con Fulhah:

101 partidos

28 goles

6 asistencias

Fulham's Raul Jimenez, left, and Brighton and Hove Albion's Yasin Ayari battle for the ball during the English Premier League soccer match between Fulham and Brighton and Hove Albion in London, Saturday Jan, 24, 2026. (Steven Paston/PA via AP) (Steven Paston / AP)

¿Dónde podría jugar Raúl Jiménez tras no renovar con el Fulham?

Raúl Jiménez es un jugador con buen mercado en Europa, así que, no le sería complicado encontrar equipo en una liga de segundo nivel para seguir compitiendo, tras su etapa en Fulham.

Aunque, con 35 años cumplidos al momento de dejar al Fulham, es posible que Raúl Jiménez concrete un regreso a la Liga MX, donde América le daría la bienvenida con un buen contrato.

La otra posibilidad sería amarrar un fichaje millonario en Arabia, donde el talento de Raúl Jiménez no sería despreciado.