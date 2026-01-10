El Fulham de Raúl Jiménez recibió a Middlesbrough en la tercera ronda de la FA Cup, el sábado 10 de enero de 2026.

Raúl Jiménez no arrancó como titular con Fulham en la cancha de Craven Cottage, partido que terminó con victoria del equipo del mexicano ante Middlesbrough de la Championship.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en FA Cup vs Middlesbrough?

Raúl Jiménez ingresó a los 56 minutos del partido del Fulham vs Middlesbrough, en la tercera ronda de la FA Cup.

Con el marcador en contra, 0-1, Fulham necesitaba mayor fuerza ofensiva y Raúl Jiménez fue uno de los elegidos para buscar la remontada.

Al minuto 74, Raúl Jiménez se quedó cerca de anotar con Fulham, pero el balón le quedó atrás para intentar rematarlo.

Al minuto 91, Raúl Jiménez se quedó corto para rematar de cabeza que pudo ser gol.

Raúl Jiménez buscaba su gol 200 como profesional, de los cuales, 84 los ha hecho en los distintos torneos del futbol inglés, siendo el séptimo mejor anotador latino en la historia de la competencia.

¿Cómo quedó el Fulham de Raúl Jiménez vs Middlesbrough en la FA Cup?

Raúl Jiménez y Harry Wilson entraron al segundo tiempo en busca del empate para Fulham vs Middlesbrough en la tercera ronda de la FA Cup.

Middlesbrough había tomado ventaja en el primer tiempo del partido de la tercera ronda de la FA Cup.

Y el plan de Fulham dio resultados muy pronto, cuando al minuto 60 Harry Wilson emparejó el marcador, 1-1.

Más tarde, al 77′, Emile Smith Rowe anotó el 2-1 a favor del Fulham sobre Middlesbrough, cuya esperanza de avanzar en la FA Cup se esfumó.

Raúl Jiménez y Harry Wilson se combinaron en gran jugada que selló Kevin, con el 3-1 definitivo a favor del Fulham.

Upset avoided and we're through to the fourth round. 😏 pic.twitter.com/GiqorgbdqA — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 10, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el Fulham de Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez y Fulham visitarán a Leeds el sábado 17 de enero, en la Jornada 22 de Premier League.

El delantero mexicano busca anotar por partido consecutivo en la Premier League con el Fulham, luego de marcarle al Chelsea en la Jornada 21.

¿Cómo va el Fulham en la Premier League?

Despué de 21 jornadas disputadas en la Premier League, el Fulham de Raúl Jiménez se ubica en la novena posición 31 puntos.

Una victoria en la cancha de Leeds en la Jornada 22, podría llevar a Fulham hasta la quinta posición si se dan otros resultados a su favor.