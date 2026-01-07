El Fulham de Raúl Jiménez recibió a Chelsea en la Jornada 21 de la Premier League, el miércoles 7 de enero de 2026.

Raúl Jiménez brilló al anotar uno de los goles de Fulham sobre Chelsea, en partido celebrado en Craven Cottage.

Raúl Jiménez en Premier League: ¿Cómo le fue al mexicano en el Fulham vs Chelsea?

Raúl Jiménez jugó los 90 minutos del partido del Fulham vs Chelsea en la Jornada 21 de la Premier League.

Al minuto 55, Raúl Jiménez anotó su gol 64 en la Premier League, para adelantar al Fulham sobre Chelsea.

Raúl Jiménez pico a primer poste y le ganó el saltó a su defensor, para meter un seco cabezazo que se convirtió en el primer gol del Fulham vs Chelsea.

¡GOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!

¡Qué remate de cabeza del "Lobo de Tepeji"!😍#PremierLeague pic.twitter.com/ekiAb1WmSU — FOX (@somos_FOX) January 7, 2026

¿Cuántos goles suma Raúl Jiménez en la Premier League?

Raúl Jiménez volvió a marcar gol con Fulham, después de dos jornadas que no pudo hacerlo en la Premier League.

Raúl Jiménez acumula ya 64 goles en la Premier League, competencia en la que debutó con la camiseta del Wolverhampton, antes de fichar por el Fulham.

El mexicano superó al chileno Alexis Sánchez quien se quedó en 63 tantos, y busca igualar los 69 goles de Luis Suárez, sexto lugar en la lista de latinos goleadores en Premier League.

Raúl Alonso Jiménez. pic.twitter.com/1K7mVTdX09 — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2026

¿Cómo quedó el Fulham de Raúl Jiménez vs Chelsea?

El Fulham de Raúl Jiménez ganó 2-1 con Chelsea, para llegar a 31 puntos en el lugar 8 de la Premier League.

La expulsión de Marc Cucurella al minuto 22, defensa de Chelsea, le abrió una buena posibilidad al Fulham para buscar la victoria en su cancha.

El defensa español cometió falta sobre Harry Wilson y se ganó la tarjeta roja.

Más tarde, el propio Harry Wilson confirmó su gran momento anotando el 1-0 a favor del Fulham, sin embargo, el gol fue anulado por el VAR.

Y al 55, Raúl Jiménez capitalizó la ventaja numérica para encaminar al Fulham a la victoria.

Sin embargo, Liam Delap emparejó los cartones al 72 para la causa del Chelsea.

Todavía faltaban emociones en casa del Fulham, que celebró el triunfo con gol de Harry Wilson al minuto 81.

¿Cuándo vuelve a jugar el Fulham de Raúl Jiménez?

Después de vencer a Chelsea en Premier League, Raúl Jiménez y Fulham jugarán la tercera ronda de la FA Cup, el sábado 10 de enero en su cancha.

El Middlesbrough será rival de Raúl Jiménez y Fulham en punto de las 9 de la mañana, en la tercera ronda de la histórica competencia del futbol británico.