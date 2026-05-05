Raúl Jiménez celebró su cumpleaños número 35 el martes 6 de mayo de 2026 con un pastel que incluyó la Copa del Mundo como protagonista, gesto que encendió la ilusión de los aficionados rumbo al Mundial.

Aunque su edad marca la etapa final para muchos futbolistas, el “Lobo de Tepeji” ha demostrado un nivel competitivo en las últimas semanas.

Pese a no aparecer en la lista preliminar de convocados por Javier Aguirre, aún podría ser convocado antes del 1 de junio, fecha límite para definir el plantel mexicano.

Raúl Jiménez celebra su cumpleaños con la Copa del Mundo rumbo al Mundial 2026. (captura)

¿Cuántos años cumplió Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez llegó a los 35 años de edad este martes 6 de mayo de 2026, una edad que si bien marca la etapa final para muchos futbolistas profesionales, no necesariamente significa el retiro para jugadores como el Lobo de Tepeji.

A lo largo de su carrera como futbolista, Raúl Jiménez ha sido pieza clave en la mayoría de clubes a los que ha representado y entre sus momentos más destacados destacan los siguientes:

Goleador del Wolverhampton en la Premier League

Participación en tres Copas del Mundo de la FIFA con México (2014, 2018 y 2022)

Se recuperó de una lesión que casi lo retira de las canchas

¿Raúl Jiménez será convocado al Mundial 2026 con México?

Pese a que en la lista de convocados de Javier Aguirre para el Mundial 2026 no aparece Raúl Jiménez, tiene probabilidades muy altas de subirse al barco.

La lista final tiene como fecha límite para ser entregada el próximo 1 de junio de 2026, por lo que Raúl Jiménez aún podría colarse al Mundial 2026, ya que su nivel de juego ha sido excepcional en las últimas semanas.