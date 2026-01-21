La pubalgia se ha convertido en una de las lesiones más temidas dentro del futbol profesional, capaz de frenar carreras y condicionar el rendimiento de figuras consolidadas.

En México, seis jugadores han sufrido sus consecuencias, evidenciando cómo este padecimiento silencioso puede cambiar el rumbo de una trayectoria deportiva:

Raúl Jiménez Sebastián Córdova César “Chino” Huerta Kevin Álvarez Guillermo Ochoa César Montes

Seis futbolistas mexicanos que vieron frenada su carrera por la pubalgia

1. Raúl Jiménez

El delantero de la Selección Mexicana Raúl Jiménez ha lidiado con distintos problemas físicos a lo largo de su trayectoria, entre ellos la pubalgia.

Esta afección lo obligó a reducir cargas de trabajo y a perder continuidad tanto en su club como con el Tricolor, en una etapa clave de su carrera en Europa.

Raúl Jiménez padeció pubalgia (JONATHAN DUENAS)

2. Sebastián Córdova

El mediocampista ofensivo Sebastián Córdova atravesó un periodo prolongado de inactividad debido a la pubalgia, una situación que frenó su consolidación y lo dejó fuera de convocatorias importantes.

La recuperación de Sebastián Córdova fue lenta y requirió tratamiento especializado.

Sebastián Córdova padeció pubalgia (Luis Fernando Toris)

3. César “Chino” Huerta:

El atacante mexicano César Huerta tuvo que someterse a una intervención quirúrgica tras ser diagnosticado con pubalgia.

La lesión de Chino Huerta encendió las alarmas por la duración de su recuperación y el riesgo de recaídas, un factor que puede afectar la regularidad de cualquier futbolista joven.

César Huerta padeció pubalgia (Jorge Martinez / MEXSPORT)

4. Kevin Álvarez

El lateral derecho Kevin Álvarez reconoció haber jugado durante meses con molestias derivadas de la pubalgia.

El dolor constante y la exigencia física de su posición hicieron evidente la complejidad de esta lesión, que suele agravarse cuando no se atiende a tiempo.

Kevin Álvarez fue intervenido quirúrgicamente por pubalgia (Victor Posadas / Mexsport)

5. Guillermo Ochoa

Aunque su posición exige menos impacto que la de un jugador de campo, el portero mexicano Guillermo Ochoa también ha presentado problemas musculares en la zona de los aductores y la pelvis, asociados a cuadros de pubalgia, lo que lo ha alejado de la actividad en momentos puntuales.

Guillermo Ochoa padeció pubalgia (Jorge Martinez / Mexsport)

6. César Montes

El defensor central César Montes ha padecido molestias en la región pélvica y de los aductores, catalogadas dentro del espectro de la pubalgia, una situación que ha afectado su continuidad tanto en clubes como en selección.

César Montes padeció pubalgia (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Pubalgia, una lesión silenciosa pero persistente

Especialistas coinciden en que la pubalgia suele desarrollarse de forma progresiva y, en muchos casos, los futbolistas continúan jugando hasta que el dolor se vuelve incapacitante.

Su tratamiento puede extenderse por meses e incluso requerir cirugía, lo que explica por qué esta lesión ha marcado la trayectoria de varios referentes del futbol mexicano.

En un deporte cada vez más exigente físicamente, la pubalgia sigue siendo un enemigo silencioso que puede cambiar el rumbo de una carrera profesional.