Raúl Jiménez tiene claro algo: si algún día regresa a México será para vestir la camiseta de Club América, no importa si esto implica rechazar millonarias ofertas del norte, como ya lo hizo hace unos meses.

Aunque en la actualidad tiene contrato con el Fulham y no tiene intención alguna de regresar a México, la realidad es que cuando sea tiempo de pensar en el retiro, volver a casa será la primera ruta del Lobo mexicano.

¿Raúl Jiménez rechazó a un club del norte por Club América?

De acuerdo a información del comunicador Gibrán Araige, antes de renovar su vínculo con el Fulham de la Premier League, Raúl Jiménez recibió una millonaria oferta desde la Liga MX, específicamente de un club del norte.

Aunque el comunicador no mencionó qué club ofertó por Raúl Jiménez, señaló que la oferta parecía irrechazable, pues le pusieron un cheque en blanco. Sin embargo, el delantero mexicano cerró la puerta y aseguró que si un día vuelve a México será para jugar con Club América.

“Raúl Jiménez tiene el sueño, el deseo de volver a las Águilas del América, él quiere retirarse con el equipo azulcrema, lo tiene claro si va a regresar a México únicamente sería con el América”, indicó la fuente mencionada en su canal de Youtube.

“Hace unos meses cuando Raúl aún no firmaba la renovación con el Fulham por un año más, se acercó un equipo del Norte, puso muy buen billete… Con cheque en blanco, Raúl les dijo gracias, pero no”, señaló el comunicador y agregó que el mexicano argumentó su deseo de “continuar en Europa y si regreso es para vestirme de amarillo”.

¿Cuándo volverá a jugar el Fulham de Raúl Jiménez?

Luego de marcar en el empate de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, Raúl Jiménez deberá cambiar de chip y concentrarse en la Premier League, pues en puerta tiene el duelo ante Leeds United.