Henry Martín volvió a jugar con América en un amistoso contra Atlético Morelia tras varios meses de ausencia, en un duelo que terminó 2-1 a favor de las Águilas.

Mientras se espera que “La Bomba” esté disponible para la Jornada 4 del Clausura 2026 ante Necaxa, versiones periodísticas señalan que Cruz Azul tendría interés en ficharlo para cubrir la salida de Ángel Sepúlveda, siempre y cuando Jorge Sánchez emigre al futbol europeo.

¿Se va a Chivas? Henry Martín diría adiós al América para ir a otro grande de la Liga MX

De acuerdo con el periodista Mauricio Gutiérrez, luego de que se cayó el fichaje de Miguel Borja, el conjunto de Cruz Azul tiene en la mira a Henry Martín para cubrir la salida de Ángel Sepúlveda.

El reportero indicó que intentarían fichar a Henry Martín solamente si Jorge Sánchez sale al futbol europeo.

“¿Le salen plumas a Cruz Azul? Cruz Azul tiene en la mira a su podría llegar tras la salida de Sepu y el fichaje caído de Borja pero podría no ser el único en llegar a la Noria, dependería de la salida de Jorge Sánchez a Europa” Mauricio Gutiérrez, periodista

¿Cuándo fue la última vez que Henry Martín jugó un partido?

Antes del amistoso contra Atlético Morelia, Henry Martín disputó su último partido con América el 29 de noviembre de 2025 ante Rayados de Monterrey.

Henry Martín estuvo solamente cuatro minutos en el campo de juego, en un duelo que marcó la eliminación del conjunto azulcrema del Apertura 2025.

Por si fuera poco, el último gol del mexicano fue en el Clausura 2025 ante Cruz Azul, tanto que sirvió para jugar la final ante Toluca.