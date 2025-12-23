Raúl Jiménez podría no ser el único que, en un futuro, vaya al América, pues uno de sus compañeros en la Premier League ya habló sobre esta posibilidad.

Hablamos de Adama Traoré, futbolista que se ha convertido en un gran socio para Raúl Jiménez desde su llegada a la Premier League con los Wolves.

Ambos jugadores conformaron una de las duplas más letales en Inglaterra y ahora aparecen en el radar del equipo azulcrema.

Compañero de Raúl Jiménez en la Premier League coquetea con América

Durante una breve plática con Gibrán Araige, Adama Traoré habló sobre la posibilidad de llegar al América, equipo del que surgió Raúl Jiménez.

El reportero de TUDN le preguntó directamente si le gustaría ir al América, a lo que Adama respondió: “Me gusta México, primero tengo que visitarlo, Raúl me tiene que llevar ahí. Después nunca se sabe”.

Además, explicó que el amarillo, color distintivo del equipo americanista, se le ve: “Bonito, siempre. Bonito”, para cerrar con un “¡Viva México!".

El exfutbolista del FC Barcelona, entre risas, dejó claro que no le es indiferente la Liga MX y que quizás, en un futuro, se pueda dar este movimiento.

América si tuvo contactos para fichar a Adama Traoré

En medio de su charla con Gibrán Araige, Adama Traoré reveló que en el pasado si hubo contactos con el América para un posible fichaje.

El compañero de Raúl Jiménez explicó que al final no pudo concretarse nada, pero no descartó que en el futuro se pueda dar.

“Estaría bien, que me lleve Raúl”, comentó Adama al preguntarle sobre si le gustaría llegar al América.

Ahora, la afición americanista se ilusiona ya no solo con el regreso del delantero mexicano, sino también con la de quien ha sido su gran aliado en su paso por la Premier League.